Nur eine Gegenstimme Stadtrat Merzig spricht sich für Tempo 30 in der Trierer Straße aus

Merzig · In der Trierer Straße in Merzig wird künftig durchgängig Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit vorgeschrieben. Das sieht ein Konzept zur Stärkung des Radverkehrs in dieser Straße vor, das der Stadtrat jetzt gebilligt hat.

28.11.2023 , 20:21 Uhr

Die Trierer Straße in Merzig soll für Radfahrer sicherer gestaltet werden. Foto: Alina Leidisch

Der Merziger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mit 28 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme ein neues Konzept zur Stärkung des Radverkehrs zwischen der Merziger Innenstadt und dem Stadtteil Besseringen beschlossen. Eine der darin vorgesehenen Maßnahmen ist eine durchgehende Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zwischen dem Stadteingang von Merzig aus Richtung Besseringen weiter im gesamten Verlauf der Trierer Straße sowie der sich anschließenden Straße Im Senkelchen bis zum Beginn der Straße Am Viehmarkt. Derzeit wechseln sich hier Abschnitte mit Höchstgeschwindigkeiten von 30 und 50 Stundenkilometern ab.