Einstimmiges Votum So rüstet sich Merzig jetzt gegen Überschwemmungen

Der Stadtrat von Merzig hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ein kommunales Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept für die Kreisstadt beschlossen. Damit will sich die Stadt besser gegen Überflutungen wappnen, die in Folge von Starkregenereignissen auftreten können – und die nach Einschätzung vieler Experten infolge des Klimawandels in der Zukunft häufiger auftreten könnten.