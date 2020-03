Gemeinsame Resolution : Bei der Klimakrise sind sich alle einig

Merzig



In nicht alltäglicher Einmütigkeit hat der Stadtrat von Merzig in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine gemeinsame Erklärung zum Umgang mit der heranziehenden Klimakrise beschlossen. Damit hat die Kommunalvertretung sich und der Verwaltung eine Selbstverpflichtung auferlegt, das kommunale Handeln daran auszurichten, die fortschreitende Erderwärmung einzudämmen und im Bereich des Klimaschutzes eine Vorbildfunktion einzunehmen.

Das jetzt verabschiedete, sieben Punkte umfassende Papier ist das Ergebnis einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe, die sich im Oktober 2019 gegründet hatte und die auf zwei Sitzungen im Januar und Februar dieses Jahres eine Konsenslösung gefunden hatte. Ursprünglich hatte die Grünen-Fraktion im Stadtrat in der Stadtratssitzung im September 2019 einen ersten Resolutionsentwurf zum Thema „Klimanotstand“ vorgelegt. Doch der Stadtrat hatte dieses Thema zunächst in den zuständigen Fachausschuss vertagt; in dessen Oktober-Sitzung hatte man sich dann auf die Einsetzung einer Arbeitsgruppe geeinigt.

Deren Arbeit erfuhr nun in der Sitzung des Stadtrates allgemeines Lob. So lobte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Klaus Borger seine Ratskollegen Hermann Schu (Freie Wähler), Manfred Kost (CDU) und Stefan Dorbach (CDU) für deren konstruktive Mitwirkung und zielorientierte Moderation der AG-Treffen. Allerdings räumte Borger ein: „Wir mussten als Antragssteller viele Federn lassen. Das vorliegende Ergebnis geht uns in vielem nicht weit genug.“ So habe man auf den Terminus „Klimanotstand“ verzichten müssen, statt dessen sei man bei der „Klimakrise“ gelandet. Aber nach der Devise „lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“ stimme die Grünen-Fraktion „im Interesse der Sache“ dem Kompromissvorschlag zu.

Info Das steht in der gemeinsamen Erklärung In der gemeinsamen Erklärung erkennt der Stadtrat die Eindämmung des Klimawandels als kommunale Aufgabe mit vordringlicher Priorität an. Weiter heißt es: „Der Stadtrat befürchtet, dass die bisherigen Maßnahmen und Planungen nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.“ Um zu versuchen, die vielfältigen Folgen der Klimakrise zu begrenzen, werde der Stadtrat künftig „in seinen Beratungen die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigen und bei Entscheidungen mit potenziellem Bezug auf Klima und Umwelt Lösungen bevorzugen, die sich möglichst nachhaltig positiv auf Klima und Klimaschutz auswirken“. Hierzu seien zukünftig bei sämtlichen Vorhaben für politische Beschlussfassungen die Auswirkungen auf das Klima kurz zu erläutern und bei möglichen negativen Auswirkungen Alternativen aufzuzeigen. Die Verwaltung wird zudem aufgefordert, das kommunale Klimaschutzkonzept fortzuschreiben und den Klimaschutz in das Leitbild der Kreisstadt mit einfließen zu lassen. „Umwelt- und klimaverträgliche Verkehrskonzepte sind mit Nachdruck in den Blick zu nehmen und zu fördern.“ Gleiches gelte für Konzepte zum Ausbau regenerativer Energien. Der Stadtrat möchte gemäß der Erklärung „mit seinen Maßnahmen zum Klimaschutz mit gutem Beispiel voran“ gehen.

Manfred Kost urteilte: „Das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe war auch gut für das Klima in diesem Stadtrat.“ Statt einer Resolution habe man eine gemeinsame Erklärung erarbeitet, was aus seiner Sicht einen wichtigen Unterschied darstelle: „Wir fordern nicht nur etwas von anderen, sondern nehmen uns selbst in die Pflicht.“ Ähnlich äußerte sich Hermann Schu, der von einer „unaufgeregten Atmosphäre“ in den Treffen der Arbeitsgruppe sprach und sagte: „Nur so können wir zu konstruktiven Ergebnissen kommen“