Grünen-Fraktionschef Klaus Borger präsentierte in der Ratssitzung eine umfassende Liste an Änderungsvorschlägen zum Haushaltsentwurf der Verwaltung. „Wir wollen trotz hohem Schuldenstand der Stadt Akzente setzen“, begründete Borger dies. So schlug er vor, dass nach dem erfolgreich umgesetzten Dorfentwicklungskonzept in Besseringen selbiges auch in Hilbringen und Schwemlingen geschehen solle, wofür jeweils 20 000 Euro einzustellen seien. Zudem beantragten die Grünen, die Stelle eines Klima- und Biodiversitätsschutzmanagers neu in der Verwaltung zu schaffen, was nach groben Schätzungen etwa 80 000 Euro kosten würde. Einige der Änderungsanträge beinhalteten Vorschläge, die bereits in früheren Ratssitzungen abgelehnt worden waren – etwa die Bereitstellung von Geldern für mehr Schallschutz am Merziger Wolfspark beziehungsweise der Schießanlage des Schützenvereins oder zusätzliche Gelder im Umfang von 100 000 Euro für die Attraktivierung des Radverkehrs in Merzig. Insgesamt summierte sich das Volumen des grünen Forderungskatalogs nach einer groben Berechnung der Verwaltung auf etwa 650 000 Euro. Wo dieses Geld an anderer Stelle im Haushalt eingespart werden sollte, ließ der Grünen-Fraktionsvorsitzende allerdings weitgehend offen. Nach Borgers Überzeugung würden an der Stadt bei Umsetzung der Grünen-Vorschläge und Ausschöpfen aller Fördermöglichkeiten maximal 166 000 Euro hängen bleiben. Diese Sicht teilten sowohl die Verwaltung als auch die Ratsmehrheit nicht und lehnten die Änderungsanträge mit 25 Nein-Stimmen bei sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung ab.