Sitzung am Donnerstag Stadt Merzig macht sich für Erhalt des SHG-Klinikums stark

Die Zukunft des SHG-Klinikums in Merzig wird auch den Merziger Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 28. September, ab 17.30 Uhr in der Stadthalle beschäftigen. Auf der Tagesordnung steht zum einen die Verabschiedung einer Absichtserklärung, in der die Kreisstadt bekundet, ihren Beitrag zu einer Übernahme des Defizites zu leisten, das an dem in finanziellen Nöten steckenden Klinikum entstanden ist. Eine inhaltlich ähnlich gelagerte Erklärung hatte der Kreistag Merzig-Wadern in der vergangenen Woche verabschiedet (die SZ berichtete). Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich hatte in der Kreistagssitzung das Defizit auf 13 Millionen Euro beziffert. Die im Stadtrat zur Verabschiedung anstehende Erklärung ergänzt jene aus dem Kreistag.