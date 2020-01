Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt plant Sensibilisierungskampagne : Merzig sagt Kippen-Müll den Kampf an

In der Kreisstadt Merzig ist eine hitzige Debatte um den Umgang mit den weggeworfenen Zigarettenkippen entflammt. Die Stadt will nun härter gegen die Verschmutzung vorgehen. Foto: dpa/Stephan Jansen

Merzig Dass Zigarettenstummel aus dem Stadtbild verschwinden, wollen alle – wie das gelingen kann, darüber hat der Stadtrat diskutiert.

Von Christian Beckinger

Die Stadt Merzig will mit einer Informations-Kampagne im Mitteilungsblatt „Neues aus Merzig“ auf die Gefahren aufmerksam machen, die durch weggeworfene Zigarettenstummel für Umwelt und Gesundheit entstehen. Damit soll die Verschmutzung des öffentlichen Raums durch weggeworfene Kippen eingedämmt werden. Ferner soll in den Dienstbesprechungen mit den Ortsvorstehern der Stadtteile das Thema besprochen werden, auch sollen diese Defizite in ihren Orten bezüglich des Vorhandenseins öffentlicher Aschenbecher benennen. Der zuständige Fach­ausschuss des Rates soll zudem weiter über das Thema beraten – und über ergänzende Maßnahmen, wie zum Beispiel stärkere Sanktionierung von unsachgemäßer Stummelentsorgung und die Aufstellung zusätzlicher Abfallbehältnisse im öffentlichen Raum. Dies beschloss der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel.

Das Thema in die Diskussion gebracht hatte die Fraktion der Grünen im Stadtrat. Diese hatte im September 2019 eine Zigarettenkippen-Sammelaktion im Merziger Stadtpark und auf dem Gustav-Regler-Platz organisiert. Die Zahl der dabei eingesammelten Zigarettenstummel sei erschreckend gewesen und erfordere „zeitnahe Konsequenzen“, wie es im Antrag der Fraktion hieß, den diese im Anschluss an die Sammelaktion bei der Verwaltung eingereicht hatte. Konkret schlugen die Grünen vor, auf allen öffentlichen Plätzen und Grünanlagen der Kernstadt und der Stadtteile, wo Bürger zum Besuch und zum Verweilen eingeladen werden, Behältnisse aufzustellen oder an eventuell vorhandenen Bänken anzubringen, „damit den Raucherinnen und Rauchern die Möglichkeit eröffnet wird, ihre Zigarettenreste ordnungsgemäß zu entsorgen“. Zudem sollten für einen gewissen Zeitraum mobile Ascher verteilt werden, um für das Thema zu sensibilisieren.

In der Ratssitzung erklärte Johannes Weiten für die Grünen-Fraktion: „Die sehr intensive Diskussion unseres Antrags im Fachausschuss hat uns positiv überrascht.“ Er stellte klar, dass die Vorschläge der Grünen nicht dazu dienen sollten, das Rauchen zu fördern. „Aber wo Rauchen stattfindet, müssen geeignete Möglichkeiten zur Entsorgung der Kippen geschaffen werden.“ Weiten gab zu bedenken, dass der Rat „auch Möglichkeiten einer stärkeren Sanktionierung prüfen müsse“, wenn ein Raucher seine Kippe wegwerfe, obwohl eine geeignete Entsorgungsmöglichkeit bestehe.

CDU-Fraktionschef Jürgen Auweiler sagte, das Thema wilde Entsorgung beschäftige die städtischen Gremien schon seit vielen Jahren. „Vielen, die ihre Kippe gedankenlos wegschnippen, ist nicht bewusst, dass damit Giftstoffe ins Erdreich und ins Grundwasser gelangen.“ Ganz so weit wie die Grünen-Fraktion wolle die CDU nicht gehen, sagte Auweiler: „Potenzielle Standorte für Abfallbehältnisse in allen Stadtteilen sind zu ermitteln. Wir wollen aber nicht, dass jetzt flächendeckend öffentliche Abfallbehälter für Zigaretten aufgestellt werden.“ Für die SPD-Fraktion erklärte Arndt Oehm: „Kein Müll gehört in die Umwelt, erst recht nicht giftige Zigarettenkippen.“