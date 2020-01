Merzig : Stadt Merzig tritt dem Saarlandpakt bei

Merzig Durch den Beitritt übernimmt das Land die Hälfte der Kassenkredite in Höhe von 48 Millionen Euro. Zugleich muss die Stadt strenge Auflagen erfüllen, um die restlichen Schulden bis 2065 abzutragen.

Die Kreisstadt Merzig tritt dem Saarlandpakt bei. Dies hat der Merziger Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause bei einer Enthaltung beschlossen. Ziel des Saarlandpaktes ist die nachhaltige Überwindung der kommunalen Haushaltsschieflage. „Mit dem Saarlandpakt leistet das Land einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Altschuldenprobleme der Kommunen. So übernimmt das Land ab 2020 die Hälfte aller Kassenkredite der Kommunen, was die Zinslast der saarländischen Städte und Gemeinden merklich reduzieren wird“, erklärte im Anschluss an den Ratsbeschluss Bürgermeister Marcus Hoffeld. Gleichzeitig müssen die Kommunen für die verbleibenden Altschulden über eine Laufzeit von 45 Jahren jährlich einen Tilgungsbeitrag leisten, damit alle Kommunen bis zum Ende der Laufzeit des Saarlandpaktes im Jahr 2064 schuldenfrei sind.

Für die Stadt Merzig bedeutet dies nach Darstellung der Verwaltung konkret folgendes: Auf der Stadtkasse lasten Liquiditätskredite (Kassenkredite) in Höhe von rund 48 Millionen Euro. Von diesen würde etwa die Hälfte, also 24 Millionen Euro, vom Land übernommen und bis Januar 2022 getilgt. In der Folge wird die Zinslast im städtischen Haushalt um rund 350 000 Euro sinken, was den Ergebnishaushalt entlastet. Für die verbleibenden Kassenkredite in Höhe von 24 Millionen Euro muss die Stadt jährlich bis zum Jahr 2065 eine Mindesttilgung erwirtschaften. Diese beträgt zu Beginn der Laufzeit des Saarlandpaktes nach Berechnungen der Verwaltung rund 460 000 Euro und wird in den Folgejahren kontinuierlich ansteigen.