Stadt will auf Lage von Familien auf Wohnungssuche aufmerksam machen : Damit Familien in Merzig ein Heim finden

Sie wollen die Situation von Familien bei der Wohnungssuche verbessern (von links): Bürgermeister Marcus Hoffeld, Alea Strucken und Marlies Bücher-Willkomm vom Familienzentrum Merzig, Sandra Weber und Zeljko Kovacevic vom Kreisjugendamt sowie Heike Wagner von der Stadt Merzig Foto: Cornell Paul/Stadt Merzig

Merzig Familien in prekärer Lage haben es in Merzig nicht leicht, eine Wohnung in der Innenstadt zu finden. Die Stadt Merzig will auf deren Lage aufmerksam machen und in Zukunft mehr für sie tun.