„Noch in diesem Jahr starten wir mit dem zweiten Abschnitt der Grundstücksvergabe im Baugebiet Alheck“, kündigt Bürgermeister Marcus Hoffeld an. „Allen Bauwilligen stehen dann noch weitere attraktive Baugrundstücke in ruhiger Wohnlage – nur wenige Minuten von der Merziger Innenstadt entfernt – zur Verfügung.“ Im zweiten Abschnitt stehen noch vier Doppelhaus- und fünf Einzelhausgrundstücke zur Vergabe an. Die Grundstücksgröße beträgt zwischen 235 und 494 Quadratmeter. Die direkt an der Waldstraße liegenden Doppelhausgrundstücke kosten 94 Euro pro Quadratmeter, die im rückwärtigen Bereich liegenden Einzelhausgrundstücke kosten 99 Euro pro Quadratmeter. Die Erschließungs- und Vermessungskosten sind in diesem Preis bereits enthalten; hinzu kommen noch der Kanalbaubeitrag und die Grundstücksanschlusskosten. Nach den vom Stadtrat beschlossenen Vergaberichtlinien werden die Grundstücke an Privatinteressenten vergeben, die innerhalb einer Frist von drei Jahren ein Wohngebäude errichten und für fünf Jahre auch selbst bewohnen werden.

Bewerbungen an die Stadtverwaltung Merzig, Gebäude- und Grundstücksmanagement, Tel. (06861) 85-0.