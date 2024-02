Sportlerehrung Koch sorgt für ein Novum im Tischtennis

Das Sportjahr 2023 war für die Kreisstadt Merzig ein überaus erfolgreiches. Einer der knapp 420 Athleten, die am Freitag in der Stadthalle geehrt wurden, gehört sozusagen zum Inventar der Veranstaltung: Für Andreas Koch war es die x-te Teilnahme. „Ich kann es selbst überhaupt nicht abschätzen, wie oft ich schon dabei war – aber sehr oft“, sagt der 56-Jährige, der in der seiner Altersklasse 55 der beste Tischtennis-Spieler Deutschlands ist – und das sogar in dreifacher Ausführung.