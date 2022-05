Förderlauf in Merchingen : Schüler starten für einen guten Zweck

Mit Begeisterung gingen die Schüler beim letzten Sponsorenlauf im Jahre 2019 an den Start. Foto: Norbert Becker

Merzig Die Förderschule zum Broch in Merchingen läuft erneut in Merzig für den guten Zweck, nachdem der Sponsorenlauf wegen Pandemie zwei Jahre pausieren musste. Start ist am Dienstag, 24. Mai, um 9.30 Uhr im Merziger Blättelbornstadion.