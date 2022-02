Wegen Fällarbeiten : Sperrung auf der B 51 steht an

Sperrung auf der B 51 steht an

Besseringen Wegen Fällarbeiten entlang der B 51 sperrt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) an diesem Donnerstag, 3. Februar, die Ortsumgehung Besseringen in Fahrtrichtung Merzig. Betroffen ist die B 51 ab dem Kreisverkehr Mettlach „Auf der Haardt“ bis zum Kreisverkehr Merzig, wie der Landesbetrieb ankündigt.

Die Arbeiten werden an diesem Tag in der Zeit zwischen 9 und 15.30 Uhr ausgeführt. Der geplante Zeitraum steht unter dem Vorbehalt geeigneter Witterung, wie der LfS in seiner Ankündigung betont.