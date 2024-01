Unerwartete Verzögerung Das Chaos blieb aus, die Sperrung aber auch

Viele Menschen in und um Merzig haben für Montagmorgen mit einem Verkehrschaos in der Kreisstadt gerechnet. Denn die Bahnunterführung in der Lothringer Straße sollte wegen einer dringend notwendigen Komplett-Erneurung für den Verkehr gesperrt werden, wie Tage und Wochen zuvor in der Öffentlichkeit umfangreich kommuniziert worden war. Wer aus Richtung Hilbringen in die Stadt hineinfährt, kann dann nicht mehr hinter der Ampelkreuzung unter dem Bauwerk hindurch an der Sparkasse vorbei in Richtung Südkerntangente fahren, sondern muss einen Umweg über die Schankstraße nehmen. Und wer aus Richtung Losheim/Brotdorf kommt, gelangt nur noch über die Brauerstraße und die Straße Zur Stadthalle an die Ampelkreuzung. Eine der wichtigen Routen für den Durchgangsverkehr ist auf einem wesentlichen Teilstück unterbrochen, und das voraussichtlich für ein ganzes Jahr.