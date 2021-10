Schwemlingen sammelt Spenden : Kuchenverkauf zugunsten der Flutopfer

Schwemlingen Die Organisation „Schwemlingen hilft 2.0“ veranstaltet am Sonntag, 3. Oktober, einen Kuchenverkauf zugunsten der Flutopfer in Schuld.

„Wir alle haben noch immer die Bilder der Flutkatastrophe vor einigen Wochen vor Augen“, sagt der Schwemlinger Ortsvorsteher Claus Linz. Eine der vielen betroffenen Regionen ist, wie Linz erinnert, die Gemeinde Schuld in Rheinland-Pfalz. Hier möchte die Organisation „Schwemlingen hilft 2.0“ mit einer Spendenaktion am Sonntag, 3. Oktober, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr Hilfe leisten. Die beiden Mitbegründerinnen dieser Initiative, Jennifer Thies und Lorena Schmitt, möchten gemeinsam mit Ortsvorsteher Claus Linz dabei selbst gebackenen Kuchen gegen freiwillige Spenden anbieten.