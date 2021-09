LKW in Schieflage : Spektakuläre Bergung in Merzig

Ein 50-Tonnen-Autokran und ein 500-PS starker LKW-Schlepper waren notwendig, um den abgesackten Kipper wieder auf die Strasse zu schaffen. Foto: Ruppenthal

Merzig Spektakuläre Bergung: Ein 50-Tonnen-Autokran und ein 500-PS starker LKW-Schlepper mit 40 Tonnen Hubkraft waren notwendig, um am Dienstagnachmittag in der Merziger Strasse „Bei den Feldmühlen“ einen in eine Klärgrube abgesackten Kipper wieder auf die Strasse zu schaffen.

Trotz schwerem Gerät war reichlich Muskelkraft notwenig, um den bis zu den Achsen eingesackten LKW aus seiner misslichen Lage zu befreien.