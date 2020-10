Vorstandswahlen : Andreas Schneiderlöchner bleibt Chef der SPD in Menningen

MENNINGEN Mit erfahrenen Kommunalpolitikern und mit jüngeren Gesichtern zeigt sich der neu gewählte Vorstand des SPD-Ortsvereins Menningen nach seiner Versammlung. „Es ist uns gelungen, die Ideen der Sozialdemokratie weiterzugeben, und das freut uns sehr“, resümierte der alte und neue Vorsitzende Andreas Schneiderlöchner.

Die Wahl fand unter der Versammlungsleitung des Ehrenvorsitzenden Lothar Rauch statt, der als altgedienter Parteimann sehr eindringlich darum warb, gerade in Zeiten, in der die Partei nicht die Anerkennung finde, die sie nach ihrem Einsatz im Land- und Bundestag verdiene, für deren Ideen einzustehen und zu werben. „Auch in dieser schwierigen Zeit dürfe der Gedanke an die Menschen, die uns brauchen und die wir gerne unterstützen, nicht verloren gehen“, lautete die einhellige Meinung der Menninger Sozialdemokraten.