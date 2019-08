Merzig : SPD begrüßt Initiative zur Stadionsanierung

Merzig Die SPD-Fraktion im Merziger Stadtrat wertet die jüngsten Signale seitens der Landesregierung bezüglich der Gewährung von Geldern zur Sanierung des Blättelbornstadions in der Kreisstadt positiv.

Schon im Mai und auch in seiner letzten Haushaltsrede im vergangenen Jahr habe er die Sanierung des Blättelbornstadions, insbesondere auch den Neubau des dortigen Clubheims gefordert, erinnert der Fraktionsvorsitzende Manfred Klein in einer Mitteilung an unsere Redaktion. „Nun hat sich die Gesamtsituation dieser zentralen Sportstätte in der Kreisstadt für die Vereine, den Schulsport und alle Sportveranstaltungen drastisch verschlechtert. Der Kunstrasenbelag zeigt gravierende Schadstellen auf und der Granulatbelag auf der Rasenoberfläche verklebt zu unfallträchtigen Klumpen“, fährt Klein fort. Derzeit sei ein Trainings- und Spielbetrieb für die Jugend- und Aktivenmannschaften nicht möglich. Ebenso sei der Schulsport im Stadion stark beeinträchtigt.