Bauprojekt kann starten Startschuss für „Wohnen im Schlossgarten“ in Hilbringen

Die Holzdielen knarzen unter den Füßen, beim Tritt ans Fenster. Zwischen den Vorhängen, die sich in das antike Mobiliar im Hilbringer Schloss einfügen, schweift der Blick über ein Gelände, das vor wenigen Jahren noch von Gestrüpp beherrscht wurde. Nun steht schweres Baugerät auf dem schlammigen Untergrund. Wenn das Wetter mitspielt, sagt Christoph Rehlinger, können hier in wenigen Wochen die Bauarbeiten für das Projekt „Wohnen im Schlossgarten“ beginnen. Vier Gebäude mit insgesamt 20 Wohnungen will die ACT Projekt GmbH und Co. KG um Geschäftsführer Christoph Rehlinger, seinen Bruder Torsten Rehlinger und Alexander Schirrah errichten. Der offizielle Spatenstich ist am Freitagnachmittag erfolgt.