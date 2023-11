Losheim am See Sparkassen-Auszubildende setzten neue Obstbäume

Losheim am See · Wolkenverhangener Himmel über Äckern und Wäldern hinter dem Sportplatz von Losheim am See. Hier soll irgendwo eine Baumpflanzaktion der saarländischen Genussmanufaktur des Naturburschen stattfinden.

05.11.2023, 14:07 Uhr

Wie die Bäume auf der Streuobstwiese gepflanzt werden müssen, zeigen Christoph und Carl Biertz. FOTO: DIETER ACKERMANN Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Tatsächlich – vor mir stehen Autos wie an einer Perlenschnur aufgereiht auf einem schmalen Feldweg. Nix wie hin. Und schon ist es passiert: Mein linkes Vorderrad rutscht in den vom Regen aufgeweichten Matsch des Ackers – ich stecke fest. Während bei mir der Schlamm spritzt, wenden sich mir viele junge Gesichter der vor mir stehenden Gruppe mit einem breiten Grinsen zu. Da hat sich der etwas zu spät gekommene SZ-Mitarbeiter mit allem anderen als Ruhm bekleckert.