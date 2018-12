Es ist eine gern gepflegte Tradition, dass die Sparkasse Merzig-Wadern zum Weihnachtsfest gemeinnützige und karitative Einrichtungen und Organisationen im Kreis mit Sach- und Geldspenden beschert. So war es auch in diesem Jahr wieder kurz vorm Fest: In der frisch renovierten Sparkassen-Hauptstelle in der Schankstraße wurden zunächst drei neue Autos an Empfänger aus dem Kreis überreicht.

Finanziert wurde dies aus den Erlösen des Verkaufs von Prämien-Sparlosen, wie Sparkassen-Vorstandschef Frank Jakobs bei der Fahrzeugübergabe erläuterte. Von jedem verkauften Los kommen 12,5 Cent wohltätigen Zwecken zu Gute. Die Sparkasse Merzig-Wadern hat es dabei nach den Worten von Jakobs geschafft, die Zahl der monatlich verkauften Prämiensparlose in den vergangenen zehn Jahren von 27 000 auf 55 000 mehr als zu verdoppeln. Dies ergab, wie Angelika Reichrath vom Sparverein Saarland, dem Trägerverein des Prämiensparens, ergänzte, im Jahr 2018 einen Reinertrag von 85 000 Euro. Von dieser Summe wurden 44 000 Euro in Form von Barspenden wieder ausgeschüttet, der Rest diente zur Finanzierung der drei gestifteten Autos. Somit wurden die beim Prämiensparen erwirtschafteten Erträge zu 100 Prozent in Spenden investiert, wie Sparkassen-Vorstand Frank Jakobs unterstrich: „Wir tun das aus guter Überzeugung, weil wir wissen, dass wir damit gute Dinge unterstützen.“

Eines der drei gespendeten Fahrzeuge geht an die Kulturstiftung des Landkreises Merzig-Wadern. Diese will damit, wie Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich als Vorsitzende des Stiftungsvorstandes erklärte, das kulturelle Erbe des Kreises besser erlebbar machen: „Wir wollen mit diesem Fahrzeug Besucher, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, zu unseren Einrichtungen Burg Montclair, Villa Borg und Museum Schloss Fellenberg befördern.“

Das zweite Auto bekommt die Christliche Erwachsenenbildung (CEB) in Hilbringen. Deren Geschäftsführer Gisbert Eisenbarth war mit seinen Mitarbeitern Rolf Laey und Markus Comtesse zur Spendenübergabe gekommen. Lay und Comtesse betreuen, wie Eisenbarth erläuterte, die Möbelbörse sowie die Kleiderkammer der CEB, in der unter anderem Ein-Euro-Jobber eine Beschäftigung finden. „Wir wollen das Fahrzeug nutzen, um unter anderem Außentermine bei potenziellen Stiftern von Möbeln oder Bekleidung wahrzunehmen“, sagte Eisenbarth. Auch solle das Auto bei Bedarf der Beförderung von Teilnehmern der Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen von Möbelbörse und Kleiderkammer dienen.

Als dritter im Bundes freute sich der Merziger Verein Trias über ein neues Fahrzeug. Trias-Geschäftsführer Horst Bernardy sagte: „Wir kümmern uns seit vielen Jahren um psychisch kranke Menschen im ganzen Landkreis.“ Hauptziel sei es, ihnen dabei zu helfen, so selbstbestimmt und unabhängig wie möglich ein Leben außerhalb von Kliniken und Heimen zu führen, mit der Perspektive, wieder ein völlig eigenständiges Leben führen zu können. Der Verein habe zwölf Mitarbeiter, aber aktuell nur zwei Dienstwagen, wie Bernardy sagte. „Wir werden als kleiner Dienst durch diesen zusätzlichen Wagen sehr entlastet“, freute sich der Trias-Geschäftsführer.

Neben den drei Autos gab es an diesem Tag noch die Übergabe einer Geldspende: Der Förderverein der Kreismusikschule erhielt 10 000 Euro. Sparkassen-Vorstandschef Frank Jakobs betonte: „Wir übergeben diese 10 000 Euro mit gutem Herzen, denn hier wird eine hervorragende Arbeit geleistet.“ Die Kreismusikschule Merzig-Wadern sei mit knapp 3200 Schülern die größte im Land und für die Sparkasse zudem ein verlässlicher Partner: „Die Kreismusikschule unterstützt uns mit ihren Ensembles und Musikern bei Kundenveranstaltungen und sonstigen Terminen“ – so wie auch bei dieser Spendenübergabe. Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich ergänzte, der Landkreis unterstütze die Einrichtung mit rund 250 000 Euro pro Jahr. „Das ist ein überschaubarer Betrag, es ist die Kreismusikschule im Land, die mit den niedrigsten öffentlichen Zuwendungen auskommt“, befand Schlegel-Friedrich. Dieter Boden, Leiter der Kreismusikschule, sagte: „Wir finanzieren mit diesem geld unter anderem die Anschaffung von neuen Leihinstrumenten für unsere Schüler.“ Musizieren solle nicht ein Privileg der besser betuchten sein. Sparkassen-Vorstandsmitglied Jürgen Junges, der Vorsitzender des Musikschul-Fördervereins ist, sagte, die aktuelle Spende sei „eine tolle Investition in die musikalische Bildung“. Damit soll unter anderem auch der internationale Austausch junger Musiker gefördert werden.