38 200 Euro für Schulen im Kreis 38 200 Euro für die Schulen im Landkreis

Merzig · Viele glückliche Gesichter waren unlängst in der Aula des Gymnasiums am Stefansberg (GaS) in Merzig zu sehen: Denn dort wurden die Fördergelder, die der Sparverein Saarland und die Sparkasse Merzig-Wadern gemeinsam im Rahmen ihrer Aktion „Helfen macht Schule“ alljährlich stiften, an die Vertreter von Grund-, Förder- und weiterführenden Schulen übergeben.

18.04.2023, 05:00 Uhr

Insgesamt 38 200 Euro flossen in diesem Jahr an die Schulen bei der Aktion „Helfen macht Schule“ der Sparkasse. Foto: Ruppenthal

Seit 2011 gibt es diese Aktion bereits im Grünen Kreis, und nach den Worten von Frank Jakobs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Merzig-Wadern, ist seither eine Spendensumme von rund 340 000 Euro zusammengekommen. Allein in diesem Jahr flossen 38 200 Euro in eine bessere Ausstattung oder attraktivere Gestaltung der Schulen im Grünen Kreis.