Spendenübergabe : Autospenden für AG Altenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe

Merzig-Wadern Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Altenhilfe Merzig und die Sankt Hildegardishaus GmbH aus Weiskirchen freuen sich über neue Fahrzeuge, die sie von der Sparkasse Merzig-Wadern als Spende erhalten haben. In einer Feierstunde übergaben Vorstandsvorsitzender Frank Jakobs und Vorstandsmitglied Wolfgang Fritz im Beisein von Sparkassenmitarbeitern sowie Florian Beck vom Sparverein Saarland die zugelassenen und fahrbereiten Autos.

Die Bereitstellung eines neunsitzigen Peugeot Boxer sowie eines fünfsitzigen Peugeot Rifter in auffällig rot-weißer Lackierung und einem markanten Sparkassenlogo wurde ermöglicht durch das Gewinnsparen des Sparvereins Saarland. Mit dem Reinertrag von über 83 000 Euro aus dem Verkauf von mehr als 700 000 Losen in diesem Jahr übergab die Sparkasse nicht nur die beiden Fahrzeuge, sondern stellte noch rund 46 000 Euro an Barspenden zur Verfügung.