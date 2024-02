Sparkasse Merzig-Wadern spendet an Kreis-Musikschule Sparkasse unterstützt Kreis-Musikschule

Merzig · 10 000 Euro spendet die Sparkasse Merzig-Wadern an die Musikschule des Landkreises, um deren Engagement für die musikalische Bildung im Grünen Kreis zu fördern. Die symbolische Scheckübergabe fand vor Kurzem in den Räumen der Musikschule in der Bahnhofstraße in Merzig statt.

01.02.2024 , 16:00 Uhr

Bei der Spendenübergabe (von links): Anja Bach umrahmt von ihren Töchtern, Musikschulleiter Dieter Boden, Heinz Schnur, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins der Musikschule Merzig-Wadern, Frank Jakobs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Merzig-Wadern, Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und Wolfgang Fritz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Merzig-Wadern Foto: Sparkasse Merzig-Wadern/Bettina Go-Dittscheid