Kostenpflichtiger Inhalt: Folgen der Corona-Pandemie : „Viele Firmen werden massiv Verluste machen“

Die Sparkasse Merzig-Wadern hat in der Corona-Pandemie zentrale Aufgaben bei der Sicherstellung der Bargeldversorgung und bei der Unterstützung von Privat- und Geschäfts-Kunden, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, übernommen. Foto: Manfred Müller

Merzig-Wadern Die Corona-Krise bringt Unternehmen und Privatleute in finanzielle Bedrängnis. Wie die Sparkasse Merzig-Wadern versucht, ihnen zu helfen.

Von Christian Beckinger

In mehr als 1350 Fällen hat sich die Sparkasse Merzig-Wadern infolge der Corona-Krise mit Darlehensnehmern eine Aussetzung ihrer Ratenzahlungen bis zum 30. September verständigt. Dabei geht es um ein Gesamt-Kreditvolumen von über 7,1 Millionen Euro, das aktuell tilgungsfrei gestellt wurde. Diese Zahlen nannte Wolfgang Fritz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Kreditinstituts, gegenüber der SZ. Dabei handelte es sich sowohl um gewerbliche Darlehen wie auch um die Kredite von Privatkunden. Allein 84 dieser Kunden nutzten dabei die neuen Kontakt-Wege des Medialen Vertriebs, um ihre Darlehensraten bei insgesamt 120 Verträgen vorübergehend zu unterbrechen.

Aber es gab natürlich auch das klassische Kundengespräch, sagte Fritz. Über 450 dieser Gespräche seien seit Anfang März, als die Corona-Pandemie auch unseren Kreis erreichte, allein mit Firmenkunden von Mitarbeitern der Sparkasse geführt worden. Im Privatkundenbereich seien die Sparkassenmitarbeiter mit „Wohlfühlanrufen“ auf die Kunden zugegangen und hätten sich intensiv über deren Vermögenssituation beziehungsweise über die bei der Sparkasse getätigten Geldanlagen ausgetauscht. „Das kam gut an“, sagte Fritz. Insbesondere mit den Kunden, die ihr Geld in Wertpapiere oder entsprechende Depots angelegt hatten, sei über die aktuellen Entwicklungen an den Börsen im Zuge der Corona-Pandemie und die möglichen Auswirkungen auf die Depots der Kunden gegangen. Dieser Austausch habe dazu beigetragen, dass es trotz zeitweilig großer Turbulenzen an den Weltbörsen kaum „Panikverkäufe“ gegeben habe, sagte Fritz. „Die Kunden sind sehr ruhig geblieben.“ Viele hätten die niedrigen Kurse vielmehr genutzt, ihre Depots aufzustocken.

Info Bereits seit Ende März 2020 stundet die Sparkasse Merzig-Wadern auf Antrag den in der Corona-Pandemie betroffenen Privat- und Gewerbekunden die fälligen Kredittilgungen für bis zu sechs Monate. Seit kurzem können Kunden dies auch bis zu neun Monaten in Anspruch nehmen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. „Wir möchten unseren Kunden weiterhin helfen, finanziell gut durch diese Krise zu kommen und ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten. Deshalb ist die Sparkasse zu diesem außergewöhnlichen Schritt bereit“ sagte Frank Jakobs, der Vorsitzende des Vorstands der Sparkasse Merzig-Wadern. Die Sparkasse Merzig-Wadern geht davon aus, dass die Corona-Krise Unternehmen und Verbraucher noch länger beschäftigen wird. Erhebliche Teile der Bevölkerung und viele Unternehmen würden wegen Corona-bedingter Einnahmeverluste zwischenzeitlich in finanzielle Engpässe geraten. „Wir leben mit und von unseren Kunden hier vor Ort. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen für diese Krise finden“, so Frank Jakobs. Privat- und Firmenkunden der Sparkasse Merzig-Wadern können bei bestehenden Krediten die fälligen Tilgungsleistungen für bis zu neun Monate aussetzen. Die Aussetzung führt zu einer Laufzeitverlängerung des jeweiligen Darlehens. Für den Stundungszeitraum besteht ein Zinsanspruch aus der bisherigen Vereinbarung und grundsätzlich zu der bisher vereinbarten Zinskondition. Voraussetzung ist in allen Fällen, dass die betroffenen Kreditnehmer Corona-bedingt Zahlungsengpässe haben und ihnen eine Zahlung der fälligen Kredittilgungen aktuell wirtschaftlich nicht möglich ist. Ausgenommen von diesem Moratorium sind insbesondere Förder- oder Sanierungsdarlehen, leistungsgestörte Darlehen, genehmigte sowie geduldete Überziehungen sowie Kreditkarteneinlösungen und Konsortialfinanzierungen. Mit ihrem eigenen privaten Zahlungsmoratorium geht die Sparkasse Merzig-Wadern zeitlich deutlich über die bestehende gesetzliche Regelung hinaus. Diese sieht vor, dass Corona-bedingt von Einnahmeausfällen betroffene Verbraucher einen Anspruch auf Stundung der Zins- und Tilgungsleistungen für die Monate April, Mai und Juni 2020 haben. Unternehmen sind davon nicht erfasst. „Wir denken, dass es im Interesse vieler Kunden ist, für längere Zeit fällige Kredittilgungen nicht erbringen zu müssen. Dazu ist die Sparkasse Merzig-Wadern bei betroffenen Kunden bereit“ sagte Frank Jakobs. Kunden der Sparkasse Merzig-Wadern, die die Voraussetzungen erfüllen und das private Moratorium in Anspruch nehmen wollen, sollten sich mit der Sparkasse bis zum 30. Juni 2020 in Verbindung setzen und einen Antrag stellen. Nähere Informationen finden Sie unter www.sparkassemerzug-wadern.de.

Ein anderes großes Thema bei den Gesprächen zwischen Sparkasse und Kunden seien die Einnahmeausfälle durch Kurzarbeit oder durch die von den Behörden angeordnete Schließung von Betrieben gewesen. Dabei habe die Sparkasse unterstützend zur Seite gestanden, um den Kunden zu den bereitgestellten Finanzhilfen zu verhelfen. 67 Kredit-Anträge bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seien von der Sparkasse bearbeitet worden, das beantragte Kreditvolumen summiert sich nach den Angaben von Fritz dabei auf 13,1 Millionen Euro. Eine wichtige Aufgabe für die Sparkasse sei dabei gewesen, bei den jeweiligen Antragsstellern zu prüfen, inwieweit bei ihnen die Fähigkeit gegeben ist, den auf diese Weise gewährten Kredit innerhalb der vorgesehenen Laufzeit auch zurückzuzahlen. Diese sei anfangs auf fünf Jahre festgelegt gewesen, später wurde diese auf sechs oder auch zehn Jahre ausgeweitet. Fritz zeigte sich überzeugt, dass viele Betroffene an der Krise noch lange zu knabbern haben werden: „Viele werden bis zu zehn Jahren daran zu arbeiten haben, die Folgen dieser Pandemie aufzufangen.“ Darum sei die Prüfung dieser Tilgungsfähigkeit nicht immer leicht gewesen, räumte Fritz ein, betonte aber: „Wir haben um jeden gekämpft.“

Wolfgang Fritz Foto: Tom Gundelwein

Allerdings habe sich in der Krise auch manches Positive über die Unternehmen im Landkreis gezeigt: „Insgesamt befinden sich unsere Kunden, bedingt die eine lange Phase wirtschaftlicher Stabilität, in einer guten wirtschaftlichen Situation.“ Die Rentabilität sei in den vergangenen Jahren stabil gewesen, „die wird aber dieses Jahr massiv leiden“, sagte Fritz. Das Eigenkapital konnte bei vielen aufgestockt, die Liquiditätsreserven konnten erhöht werden. „Diese werden jetzt in der Krise auch benötigt“, betonte Fritz. Nach seinem Eindruck sei das Auftragsvolumen allerdings bei vielen Unternehmen im Handwerk oder im Bereich Produktion noch gut.