Spende der Sparkasse Drei Autos für den guten Zweck

Traditionell findet die Überreichung der Autos um den Jahreswechsel statt, in diesem Jahr war jedoch Geduld gefragt. So durfte sich im April die Sozialstation Losheim am See des Caritasverbandes Saar-Hochwald über einen Peugeot 208 freuen. Aufgrund der globalen Lieferengpässe in der Autoindustrie mussten die weiteren Empfänger der gemeinnützigen Einrichtungen bis Mitte des Jahres ausharren. Ende Juli war es dann so weit: Bei kühlen Temperaturen, Dauerregen und frischem Wind übergab Frank Jakobs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Merzig-Wadern, gemeinsam mit Wolfgang Fritz, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse und Jens Remlinger, Geschäftsführer des Sparvereins Saarland, die drei übrigen Fahrzeugmodelle Peugeot Partner Doppelkabine.