Fußball Ex-Club leistet die erhoffte Schützenhilfe

Der Aufschwung der SG Perl-Besch hält an. Das 2:0-Erfolg der Mannschaft von Trainer Timo Mertinitz gegen Meister SC Reisbach war der dritte Sieg in Folge. Paul Weiter verschoss in der 61. Minute einen Elfmeter, nachdem Steffen Sieren im Strafraum gefoult worden war. Sieren machte es in der 64. Minute besser und traf zum 1:0. Moussa Karamoko erzielte sieben Minuten vor dem Ende per Kopfball das 2:0.