Helfer gesucht : Einblick in die Arbeit im sozialen Bereich

Hilbringen Das SOS-Kinderdorf Saar ist auf der Suche nach Menschen, die einen Freiwilligendienst absolvieren möchten.

Das SOS-Kinderdorf Saar bietet jungen Menschen die Möglichkeit, einen Freiwilligendienst oder ein freiwillig soziales Jahr in der Einrichtung zu absolvieren. Dies hat das SOS-Kinderdorf mitgeteilt. Bereits seit 2011 unterstützen demnach das SOS-Kinderdorf in Hilbringen sowie das Mehrgenerationenhaus in Merzig am Seffersbach die Jugendfreiwilligendienste. Die Einrichtung als Einsatzstelle biete nach eigenen Angaben einen breit gefächerten Einblick in die Kinder- und Jugendhilfe sowie in die Arbeit mit Senioren. Für junge Menschen, die zum Beispiel kürzlich die Schule beendet haben, sei dies eine Gelegenheit erste Einblicke ins Arbeitsleben zu bekommen.