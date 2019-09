60 Jahre SOS-Kinderdorf in Hilbringen : Im 50er-Dress zum runden Geburtstag

Vor 60 Jahren wurde das SOS-Kinderdorf in Hilbringen gebaut. Zur Geburtstagsfeier erschienen Mitarbeiter der Einrichtung in der Mode aus dieser Zeit. Foto: Werner Krewer

Hilbringen Seit 60 Jahren kümmern sich die Mitarbeiter im SOS-Kinderdorf in Hilbringen um junge Menschen. Jetzt wurde Geburtstag gefeiert.

Mit einem fröhlichen Familienfest gedachten Kinder, Mitarbeiterinnen, Verwandte und Freunde des SOS-Kinderdorfes Saar des Tages, an dem vor genau 60 Jahren der Grundstein für das erste Haus gelegt wurde. Der Vater der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, hatte es sich 1959 nicht nehmen lassen, persönlich an dieser Zeremonie teilzunehmen. Dem ersten Haus folgten weitere und das fünftälteste Kinderdorf in Deutschland nahm allmählich Gestalt an.