Spende übergeben : Soroptimist unterstützt die Opfer des Brandes in Merchingen

Soroptimist-Präsidentin Monika Hannig (links) und Marlies Ewen (rechts) übergaben ihre Spende für die Brandopfer in Besseringen an Adrian Schmitz vom Verein Herzensengel. Foto: Ruppenthal

Merzig Der Serviceclub Soroptimist International Merzig-Saarlouis unterstützt die Brandopfer von Merchingen. Damit die betroffene Familie, eine alleinerziehende Mutter mit ihren drei Kindern, in den vollen Nutzen dieser Zuwendung kommt, schließt sich der Serviceclub der Hilfsaktion des Vereins an.

In Besseringen übergaben Präsidentin Monika Hannig und Marlies Ewen deshalb einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro als Soforthilfe an Adrian Schmitz von den Herzensengeln.

Soroptimist Merzig-Saarlouis unterstützt seit vielen Jahren Menschen in Not sowie Hilfsorganisationen. Obwohl der Serviceclub in diesem Jahr wegen Corona seine bereits seit zehn Jahren laufende Adventskalender-Aktion aussetzen musste, spendeten etliche Sponsoren und Förderer sowie die Clubschwestern den vorgesehenen Geldbetrag, sodass der Club wieder einmal Hilfe in der Not leisten konnte.