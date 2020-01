Kaufland-Kreisel : Stadtrats-Sondersitzung zum Kreisel am 10. Februar

Merzig Die von den Ratsfraktionen von Grünen, Linkspartei und Freien Wählern beantragte Sondersitzung des Merziger Stadtrates zum Thema Kaufland-Kreisel wird am Montag, 10. Februar, stattfinden. Die Merziger Stadtverwaltung bestätigte gestern auf SZ-Anfrage eine entsprechende Information des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Klaus Borger auf Facebook.

Die drei Ratsfraktionen hatten in einem Eilantrag bei der Verwaltung die Einberufung der Sondersitzung gefordert. Darin wollen sie über die von ihnen initiierte Resolution zum Erhalt des Kaufland-Kreisels beraten und abstimmen lassen. Der Kreisverkehr soll nach den Plänen des zuständigen Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) zur Verbesserung des Verkehrsflusses an diesem Knotenpunkt in eine Ampelkreuzung umgebaut werden – ein Vorhaben, das in Merzig und der Umgebung höchst umstritten ist. Vor kurzem war bekannt geworden, dass der Kreisel-Rückbau nach Ostern anlaufen soll (die SZ hatte berichtet).

Die Initiatoren eines Rückbau-Moratoriums (also eines Aussetzens der LfS-Pläne) begründen ihren Vorstoß damit, dass es aktuell wieder Bewegung in der Frage einer Nordumfahrung für Merzig gibt. Sollte diese nun doch kommen, wofür eine Zustimmung seitens der Bundeswehr notwendig wäre, so wäre der Kreisel-Umbau obsolet, so das Argument der Moratoriums-Befürworter. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte Ende letzten Jahres bei einem Besuch der Kaserne Auf der Ell in Merzig angekündigt, die bisher ablehnende Haltung der Streitkräfte nochmals auf den Prüfstand zu stellen. Die Zustimmung der Bundeswehr zur Nordumfahrung ist notwendig, da die Straße einen Teil des Geländes vom Standortübungsplatz der Merziger Kaserne tangieren würde.