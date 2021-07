Ministerpräsident kam zu Besuch : Tobias Hans besucht Mehrgenerationendorf

Zuvor sprach der Ministerpräsident am alten Pfarrhaus in Bietzen, dem zentralen Treffpunkt für das Mehrgenerationendorf Bietzerberg, zu den Menschen. Foto: Ruppenthal

Merzig/Mettlach Innovative Ansätze für das Zusammenleben und Älterwerden im ländlichen Raum, einfallsreiche Geschäftsideen zur Vermarktung eines regionaltypischen Naturproduktes, ein generationenübergreifendes Sport-Projekt und ein Brückenschlag zwischen Antike und Zukunft: Das Themenspektrum, mit dem sich Ministerpräsident Tobias Hans auf seiner Sommertour durch den Kreis Merzig-Wadern auseinandersetzte, war überaus breit gefächert.

Seine Tour startete der Regierungschef im Mehrgenerationendorf Bietzerberg. In und rund um das ehrenamtlich sanierte Pfarrhaus in Merzig-Bietzen bietet der Verein „Bietzerberg – miteinander füreinander“ generationenübergreifende Angebote zur Steigerung der Lebensqualität und Bereicherung des Dorflebens an. Für das Engagement wurde der Verein bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Landes- und zweiter Bundessieger beim Deutschen Nachbarschaftspreis 2019. Bei strahlendem Sonnenschein empfing Bietzens Ortsvorsteher Manfred Klein, zugleich eine der treibenden Kräfte von „Bietzerberg – miteinander füreinander“, gemeinsam mit zahlreichen Mitstreitern den Regierungschef. Klein verwies darauf, dass für den Umbau des alten Pfarrhauses zu einem Treff für alle Generationen mehr als 7000 Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet worden seien. Hans bekannte, er erinnere sich noch gut an das Projekt, dessen Realisierung er seinerzeit als Mitarbeiter im Sozialministerium maßgeblich begleitet habe. „Dieses Projekt zeigt, dass unsere Dörfer eine Chance haben, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels“, sagte Hans. Man müsse die gesellschaftlichen Veränderungen als Chance und Herausforderung begreifen: „Wir müssen wieder ein Gefühl von Dorfleben entwickeln.“ Das sei auf dem Bietzerberg gelungen. Hans: „Unsere Dörfer waren früher immer Mehrgenerationendörfer, weil dort die Generationen unter einem Dach gewohnt haben.“

Das soll demnächst auch im Nachbarort Menningen wieder geschehen: Dort soll auf einem derzeit ungenutzten Grundstück eine Mehrgenerationen-Wohnanlage mit elf Wohneinheiten, einer Arztpraxis und einem Café entstehen. Der Stadtrat von Merzig hat bereits die notwendigen planungsrechtlichen Schritte für das Projekt in die Wege geleitet. Das Besondere daran: Es wird getragen von einer in Gründung befindlichen Genossenschaft namens MeGeDo. MeGeDo steht für „Mehr-Generationen Dorf Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen“ und wird getragen von einigen Menschen, die auch im Verein „Bietzerberg – miteinander füreinander“ eine tragende Rolle spielen. So wie Manfred Klein, der dem Besucher aus Saarbrücken die Idee erläuterte. „Wir wollen unsere Dörfer mit Projekten wie diesem lebensfähig halten“, sagte Klein. Es sollen im ländlichen Raum nachbarschaftliche und gemeinschaftliche Wohnformen, ambulant betreute Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige und Demenzpatienten sowie weitere fortschrittliche Wohnformen für junge und alte Leute in größtmöglicher Selbstverwaltung realisiert werden. Tobias Hans nannte die Idee der Genossenschaft „sehr beeindruckend“. Und weiter: „Um den ländlichen Raum aufzuwerten, muss man Initiativen wie diese vor Ort haben.“

Um ein ganz anderes Thema ging es einen knappen Kilometer weiter: In Menningen traf sich der Ministerpräsident mit Wolfgang Schmitt, Inhaber des gleichnamigen Obstbau- und Keltereibetriebes, und dem Team von Pica Pica, einem jungen Start-up aus Eppelborn, das sich auf die Produktion und den Vertrieb von Cider spezialisiert hat. Pica Pica, das sind Philipp Stute, Michael Müller und Jana Götz. Sie arbeiten hauptberuflich als Kommunikationsdesignerin (Jana), Wirtschaftsingenieur (Michael) und Architekt (Philipp), widmen sich aber in ihrer Freizeit einem Aushängeschild der Region, wie Michael Müller erläuterte: „Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, das Naturgut Streuobstwiesen zu schützen, zu bewahren und zu nutzen.“ Gerade entlang der Viezstraße zwischen Trier und Merzig gebe es immer mehr dieser Wiesenflächen, die von ihren Besitzern aus Alters- oder Zeitgründen nicht mehr bewirtschaftet werden können und zu verfallen drohen.

In Menningen stellten (vorne von rechts) Philipp Stute und Michael Müller vom Start-up-Unternehmen Pica Pica dem Ministerpräsidenten ihre Cider-Produkte vor, für die sie die Äpfel bei Wolfgang Schmitt keltern lassen. Foto: Ruppenthal

Dabei seien Streuobstwiesen „der Regenwald Europas“, wie Philipp Stute im Hinblick auf die Artenvielfalt erläuterte. Der Jung-Unternehmer weiter: „Wir benutzen alte Apfelsorten als Rohstoff und destillieren daraus einen Apfelwein.“ Der werde aber, anders als bei den meisten anderen Cider-Produkten, für die Weiterverarbeitung nicht pasteurisiert und bleibe auch frei von künstlichen Zusatzstoffen. Rund 40 Tonnen Äpfel verarbeiten die drei Cider-Liebhaber Jahr für Jahr. Bis diese Menge bei Wolfgang Schmitt in der Kelterei in Menningen angeliefert wird, steht den Dreien und ihren Freunden und Familien „verdammt harte Arbeit“ ins Haus, wie Michael Müller sagte. Dennoch machte ihr Projekt auf den Regierungschef großen Eindruck: „Das ist die Zukunft, dass die Erzeugung regional stattfindet“, urteilte Hans.

Auf seiner Sommertour durch den Landkreis Merzig-Wadern präsentierte Ministerpräsident Tobias Hans auf dem Mehrgenerationen-Spielfeld in Tünsdorf seine Fähigkeiten im Boule-Spiel. Foto: Ruppenthal

Zum Abschluss seiner Tour übte er sich in der Römischen Villa Borg mit Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich in der uralten Handwerkskunst des Schmiedens. Foto: Ruppenthal

Der Regierungschef ließ sich von Wolfgang Schmitt auch noch über die Viezstraße informieren, von deren Trägerverein der Menninger den Vorsitz innehat. Schmitt wies darauf hin, dass der Viez aus dem Merziger Raum bundesweit ein hohes Ansehen genieße. „Der alte Werbespruch ‚Merziger ist herziger’ ist heute noch weithin bekannt“, sagte Schmitt. Andererseits hätten es die Selbstvermarkter-Betriebe aus der Region schwer, am Markt zu bestehen, weil sie mit den Preisen der Konkurrenz aus Osteuropa und China nicht mithalten können. Hier tue Unterstützung Not, was auch Tobias Hans so sah: „Wir legen so viel Wert darauf, dass wir gutes Bier oder guten Wein erzeugen, aber der Apfel wird darüber gerne vergessen.“ Und dass der ein schmackhaftes Aushängeschild der Region ist, davon konnte sich der Ministerpräsident anhand von Kostproben der Pica-Pica-Produkte überzeugen, ehe es weiter zu den nächsten Stationen ging (siehe Infobox).