Aufwendige Arbeiten Die neue Eisenbahnbrücke in Merzig ist vollendet (mit Fotos)

Es ist kurz vor zwölf Uhr mittags, als der knifflige Teil des Unterfangens beginnt. In den vergangenen vier Stunden hat sich das mächtige, 750 Tonnen schwere Beton-Bauwerk im Schneckentempo dorthin bewegt, wo es dauerhaft seinen Platz finden soll: in die Lücke, die der Abriss der alten Eisenbahnüberführung an der Ampelkreuzung Lothringer Straße/Rieffstraße in Merzig hinterlassen hat. 1916 war diese Eisenbahnbrücke gebaut worden, über die die Gleise der Bahnlinie Saarbrücken-Trier verlaufen. Nach mittlerweile über 100 Jahren war eine Sanierung dringend erforderlich. Weil aber an der Stelle, wo sich die Überführung befand, zudem einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte für den Straßenverkehr befindet, gibt es in der Kreisstadt seit Beginn der Bauarbeiten Anfang dieses Jahres eine neue Verkehrsführung. Die Lothringer Straße, die unter der Überführung hindurch in Richtung Landratsamt/Kreissparkasse verläuft, wurde zwischen Ampelkreuzung und Sparkasse komplett gesperrt.