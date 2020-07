Reaktionen auf Nabu-Brief : So reagieren Verwaltung, CDU und Grüne auf die Nabu-Kritik

Merzig Die Stadtverwaltung von Merzig hat gegenüber der SZ darauf hingewiesen, dass das im Paragrafen 39 des Bundesnaturschutzgesetzes festgeschriebene Verbot von Rodungen in der Brut- und Setzzeit nicht für Maßnahmen gelte, „die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können, wenn sie der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen“.

Dass die Verkehrssicherheit im Mühlental nicht mehr gewährleistet war, zeigten die spontan umgefallenen Bäume und abgeworfenen Äste bedingt durch das Eschentriebsterben während der Sperrung des Bereiches ab August 2019. Wie die Verkehrssicherheit dort wieder hergestellt werden kann, sei in mehreren öffentlichen Veranstaltungen diskutiert und in der jetzt durchgeführten Art und Weise festgelegt worden. „Auch mussten wir mit dem Zertifizierer Naturland uns abstimmen und die Genehmigung einholen“, heißt es aus dem Rathaus.

Gezeigt habe sich auch, „dass die bestehenden Absperrungen im Mühlental ignoriert wurden und so immer eine latente Gefahr für Leib und Leben von Personen bestand, die sich nicht rechtmäßig im Bereich aufhielten“. Die Fällarbeiten seien im gesetzlichen Rahmen durchgeführt worden. Zur Frage nach dem künftigen Umfang von Referenzflächen erklärt die Stadt: „Der Stadtrat hat mit seiner Entscheidung vom 18. Juni die Entscheidung getroffen, den Weg der naturnahen Waldwirtschaft weiter zu beschreiten. In diesem Zusammenhang ist es dem Stadtrat unbenommen, die Flächenanteile, die aus der Bewirtschaftung herausgenommen werden, zu erweitern.“

CDU-Fraktionschef Jürgen Auweiler weist in seiner Antwort an Nabu-Ortsgruppenchefin Hildegard Gottfrois-Bartel darauf hin, dass die Kündigung des Naturland-Zertifikats zweimal auf der Tagesordnung von öffentlichen Sitzungen gestanden habe. Auweiler: „Die CDU Fraktion will eine Zertifizierung nach FSC-Richtlinien und somit eine nachhaltige Naturbewirtschaftung im Merziger Forst.“ Dieses sei auch vom Rat so beschlossen. Die CDU wolle keine Halbierung der Referenzflächen, „da diese neben ihrem eigentlichen Zweck wertvolle Biotope darstellen“, sagt Auweiler. Es obliege dem Rat, den prozentualen Anteil an Referenzflächen zu verändern. Diese Flächen könnten folglich verringert, „aber auch erhöht“ werden. „Wenn Sie oder der Nabu Vorschläge für wertvolle Referenzflächen haben, so lassen Sie es mich bitte wissen.“