Hilbringen : Viele Präsente für das SOS-Kinderdorf

Hilbringen Die Adventsfeier im SOS-Kinderdorf in Hilbringen ist wegen Corona ausgefallen. Doch auch so gab es für die Jugendlichen einige Überraschungen.

Das SOS-Kinderdorf Saar bedankt sich für die Spenden von Firmen, Institutionen und Privatpersonen zu Weihnachten. Wie die meisten Menschen haben sich nach Worten der Einrichtung auch die Kinder und Jugendlichen im vergangenen Jahr am meisten gewünscht, wieder in ein normales und unbeschwertes Leben zurückzukehren. Alle gemeinsamen Veranstaltungen im Kinderdorf seien wegen Corona abgesagt worden, es habe weder Sport noch Basteln gegeben, keinen Jugendtreff und somit auch keine gemeinsame Adventsfeier, welche im Dorf große Tradition hat.

Unternehmen beteiligten sich an der Aktion, indem sie Weihnachtsbäume mit den Wunschzetteln der Kinder aufstellten. „Mitarbeiter, Kunden oder Besucher waren erfreut vom Engagement für die Jugendhilfeeinrichtung und pflückten fleißig die Sterne vom Baum“, freuen sich die Verantwortlichen des SOS-Kinderdorfs. Diese kümmerten sich dann darum, dass die Kinder die liebevoll verpackten Geschenke, oft mit einem persönlichen Brief oder einer süßen Leckerei versehen, unter dem Weihnachtsbaum vorfinden konnten.

Eine „besonders herzliche Aktion“ gestaltete nach Worten des SOS-Kinderdorf der Rotaract Club Saarlouis. Um den Kindern und Jugendlichen in der schwierigen Zeit ein wenig Freude zu bereiten, verkleidete sich eines der Vereinsmitglieder als Nikolaus und verteilte gemeinsam mit einer Kollegin Geschenke am Nikolausabend. Aufgrund der Hygienemaßnahmen durfte der Weihnachtsmann nicht die Häuser SOS-Kinderdorfes betreten. Die Kinder strömten aber in Scharen an die Fenster, um ihre Gedichte aufzusagen und Weihnachtslieder zu singen. „Sie staunten nicht schlecht, als der Weihnachtsmann in seinem Buch so einiges über jedes Kind stehen hatte, und das passende Geschenk aus seinem Sack zog“, berichtet das SOS-Kinderdorf.