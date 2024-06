Besuch in Wahllokalen in der Stadt Merzig Mit großer Sorgfalt wird der Wahlgang überwacht

Es ist Sonntag, kurz nach 10 Uhr. Im Wahllokal der Brotdorfer Grundschule herrscht schon reger Betrieb. Einige Wählerinnen und Wähler stehen schon vor der Tür an und müssen warten, bis sie ihre Wahlunterlagen in Empfang nehmen können. Direkt am Eingang sitzt der Brotdorfer Ortsvorsteher, Thorsten Rehlinger, diesmal in der Funktion als Wahlvorsteher. Sein Stellvertreter ist Simon Leistenschneider, der die Nachmittagsschicht betreut.