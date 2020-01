Besseringen : Klage gegen Lärmschutzwand ist immer noch anhängig

Besseringen Die Lärmschutzwand entlang der Bahnstrecke in Besseringen ist eine nahezu unendliche Geschichte: Seit gut zehn Jahren wird in dem Merziger Stadtteil kontrovers über Sinn und Unsinn des Schutzwalls diskutiert.

Es gab diverse Bürgerversammlungen, es gab Bürgerinitiativen contra Lärmschutzwand ebenso wie pro, es gab eine Befragung der Anwohner durch die Stadt Merzig und diverse Debatten in den politischen Gremien. Gegner der Lärmschutzwand führen ins Feld, das der drei Meter hohe Wall den Ort, durch den die Bahnlinie quasi mitten hindurch verlaufe, zerschneide. Auch sehen sie ihre Lebens- und Wohnqualität durch die Wand beeinträchtigt. Dies hängt aber ganz individuell davon ab, wo sich das Grundstück eines Anliegers genau befinde, wie es zugeschnitten ist und ob sich der Teil vor oder hinter dem jeweiligen Wohngebäude in Richtung Bahntrasse erstreckt. All jene Anwohner, deren Grundstücke mit dem Garten in Richtung Bahn bebaut worden sind, müssen befürchten, dass der Schutzwall für eine optische Beeinträchtigung sorgt und ihnen zudem Sonnenlicht im Gartenbereich raubt.

Was genau ist seitens der Bahn an aktivem Lärmschutz (also durch bauliche Maßnahmen direkt an der Strecke) geplant? Hierzu der Bahnsprecher: „Es sollen beidseitig der Bahnlinie drei Meter hohe Schallschutzwände gebaut werden. Auf der bahnrechten Seite in Blickrichtung Mettlach soll die Wand 50 Meter vor dem Gebäude Bezirksstraße 21 beginnen und auf Höhe des Gebäudes Bezirksstraße 81 enden. Nach dem Bahnübergang verläuft die Wand bis kurz vor den Tunnel. Auf der bahnlinken Seite in Richtung Mettlach gesehen beginnt die Wand nach dem Bahnübergang und verläuft ebenfalls bis zum Tunnelportal.“ Das heißt, die Wand beginnt also links und rechts der Bahngleise nicht an der gleichen Stelle, sondern auf der Seite zur Saar hin etwas weiter nach hinten versetzt in Richtung Tunnel.