Geänderte Strecken : So fahren die Busse zwischen Merzig und Hilbringen

Merzig Von den Bauarbeiten auf der L 173 zwischen Merzig und Hilbringen sind auch einige Buslinien betroffen. Wie die Arge Nahverkehrsgesellschaft mitteilt, werden die Buslinien 215, 244, 246, 248, 260, 261 und 262 über die alte B51 (Anschlussstelle Schwemlingen) umgeleitet.

Die Fahrtrichtung stadteinwärts ist laut Arge nicht betroffen. Die Linien 215, 244 und 246 werden über die Autobahn zurück nach Schwemlingen geleitet, die Abfahrtszeiten und der Fahrweg der Linie 215 in Merzig ändert sich dadurch. Nach Angaben der Arge fahren die Busse einige Minuten früher ab und starten am Bahnhof statt an der Josefskapelle. Die Linie 244 kann die Haltestellen Das Bad, Hilbringen Seitert, Saarlandstraße und Schulstraße in Fahrtrichtung Schwemlingen nicht bedienen. Fahrgäste zu diesen Haltestellen werden gebeten, im Bus zu bleiben und bei der Rückfahrt auszusteigen. Verlängerungen der Fahrzeit sind dadurch laut Arge unvermeidlich.