Sinz ist klein, aber oho: Neuer Teil der Serie Vom Rand der Welt ins Herz Europas

Sinz · In einer neuen Serie stellen wir kleine Ortschaften im Kreis mit weniger als 500 Einwohnern vor. In diesem Teil der Serie geht es in den Peler Ortsteil Sinz.

29.10.2023, 19:00 Uhr

Jennifer Schneider (links) und Lydie Garnier vor dem alten Milchhäuschen in Sinz, im Gespräch über den lebenden Adventskalender 2024. Das Traditionsgebäude soll eines Tages das Atelier der Sinzer Kreativfrau werden. Geplant ist, es in ein Lebkuchenhaus zu verwandeln. Foto: Barbara Kutsch

Von Barbara Kutsch

Lydie Garnier und Jennifer Schneider stehen an einem fiesen Oktobertag im Regen vor dem alten Milchhäuschen mitten in Sinz und sprechen über die kommende Adventsaktion. Zum vierten Mal bereiten sich bereits im Oktober mindestens 24 Sinzer und Sinzerinnen von knapp 500 auf ihren lebenden Adventskalender an ihrem Haus vor. Es gibt zum Beispiel Waffeln, Viez und Wein oder Glühwein. Eine Stunde ist dann täglich Zeit, miteinander zu reden.