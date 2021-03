Coronazahlen vom Freitag : Inzidenzwert im Kreis Merzig-Wadern sinkt leicht

Merzig-Wadern Im Landkreis Merzig-Wadern ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen am Freitag unter der 50er-Marke geblieben. Wie der Landkreis Merzig-Wadern mitteilte, wurden am Freitag sieben neue Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-Cov 2 registriert.

Sie verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Kreisstadt Merzig zwei Fälle, Stadt Wadern zwei Fälle sowie je ein Fall in den Gemeinden Mettlach, Losheim am See und Beckingen.

Gleichzeitig gelten seit Freitag neun bisher an Covid-19 erkrankte Personen als genesen. Vier von ihnen stammen aus der Gemeinde Beckingen, je zwei aus Wadern und Perl sowie eine aus Merzig. Die Inzidenz lag am Freitag bei 46,35 (am Donnerstag: 48,28). Weiterhin wurden am Freitag zwei Fälle bestätigt, in denen eine Corona-Infektion auf eine Mutation des Virus zurückgeht, in beiden Fällen handelte es sich um die britische Virus-Mutante. Damit sind aktuell 42 Fälle von Covid-Mutationen im Kreis registriert, in 19 Fällen handelt es sich um die die südafrikanische und in 23 Fällen um die britische Variante.