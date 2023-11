Frauen sollen sich Alternativen suchen Schon deutlich früher keine neuen Geburten mehr in Merzig – Dutzende Schwangere betroffen

Die Ankündigung, dass die Geburtshilfe am SHG-Klinikum in Merzig einen Monat früher schließen soll als bisher vorgesehen, hat vielfach Empörung ausgelöst. Mindestens 40 Frauen hätten bis Ende Dezember noch in Merzig entbinden sollen, schätzten die Hebammen am Freitag im Gespräch mit der SZ. Dass für diese nun eine Alternative gefunden werden soll, räumt auch das SHG-Klinikum ein – allerdings mit Einschränkungen.