Trotz finanzieller Probleme : Standort des SHG-Klinikums Merzig soll gesichert werden

Merzig Beim Neujahrsempfang am Merziger SHG-Klinikum ging es auch um die Zukunft des Krankenhauses. Das Haus hat mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen. Hoffnung auf eine gute Weiterentwicklung macht dem Verwaltungsdirektor die geplante Realisierung der Nordsaarlandstraße.

Beim Neujahrsempfang des SHG-Klinikums betonten die Verantwortlichen den Anspruch, für möglichst breite Bevölkerungsgruppen zugänglich zu sein und ein weitläufiges Einzugsgebiet abzudecken, sprachen aber auch von den finanziellen Herausforderungen, mit denen das Haus zu kämpfen hat. Das SHG-Klinikum Merzig sei selbstverständlich auch für die Bevölkerung des Nordsaarlandes da. Und es sei bereit, im Rahmen seiner Möglichkeiten noch stärker vor Ort tätig zu werden. So hat das Klinikum Anfang Dezember in Wadern eine psychiatrische Tagesklinik für Erwachsene eröffnet, eine Tagesklinik für Kinder und Jugendliche soll in diesem Jahr folgen. „Wir leisten einen aktiven Beitrag zur Versorgung der Hochwaldregion“, sagte Verwaltungsdirektor Michael Zimmer beim Neujahrsempfang des Klinikums vor Mitarbeitern und Gästen. Hoffnung auf eine gute Weiterentwicklung des Krankenhauses wie auch des Gesundheitscampus Merzig schöpft Zimmer auch aus der Realisierung der Nordsaarlandstraße, die eine deutlich verbesserte Verbindung zwischen Saar und Hochwaldraum mit sich bringen wird.

Während im vergangenen Jahr einiges an Sanierungen etwa in der Neurologie und in der Psychiatrie verwirklicht werden konnte, habe das Klinikum finanziell noch an den Defiziten vergangener Jahre zu knapsen, machte SHG-Geschäftsführer Bernd Mege deutlich. Der Konzern habe über die größten Hürden hinweggeholfen: „Die SHG lässt das Klinikum Merzig nicht im Stich“. Größter Brocken der nächsten Jahre sei das Abarbeiten des Sanierungsstaus an den größtenteils historischen Gebäuden.