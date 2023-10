Neue Struktur für Krankenhaus Ohne Gynäkologie und Psychiatrie – das sind die Pläne für das SHG-Klinikum in Merzig

Das finanziell schwer angeschlagene SHG-Klinikum in Merzig soll in einer neuen Struktur weitergeführt werden. Das sieht ein Sanierungskonzept vor, das am Dienstagvormittag der Belegschaft vorgestellt worden ist. Unter anderem sollen die Fachabteilungen für Gynäkologie (hier der stationäre Bereich) und Geburtshilfe sowie die Psychiatrie geschlossen werden. Ambulante Betreuung soll bei der Psychiatrie gewährleistet bleiben. Die stationäre Versorgung soll künftig am SHG-Standort in Völklingen erfolgen, wo 25 neue Betten geschaffen werden.