GAL in Weiskirchen und Losheim Runder Tisch zur Zukunft des SHG-Klinikums gefordert – „Fülle von neuen Fragen“

Weiskirchen/Losheim am See · Die Grün-Alternativen Liste (GAL) in Weiskirchen und Losheim drängt auf einen Runden Tisch zur Gesundheitsversorgung im Landkreis Merzig-Wadern. Angesichts der ungewissen Zukunft des SHG-Klinikums Merzig und der vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen, sehen sie die Notwendigkeit einer breiten Diskussion.

31.10.2023, 12:49 Uhr

Die Merziger SHG-Klinik aus der Vogelperspektive Foto: Ruppenthal

Die Gemeinderatsfraktionen der Grün-Alternativen Liste (GAL) in Weiskirchen und Losheim halten einen Runden Tisch und eine Verständigung zur Gesundheitsversorgung im Landkreis Merzig-Wadern „mehr denn je nötig“, wie sie in einer gemeinsamen Stellungnahme erklären. Am 16. Oktober seien nach einer Kreistagssitzung die Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden aller Kommunen im Kreis informiert worden, zu welchen Schlüssen sowohl die Sanierer als auch die Insolvenzverwalter und die Landrätin bezüglich der Zukunft des SHG-Klinikums Merzig gekommen waren.