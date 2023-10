Scharfe Replik „Schämt euch!“ – Grünen-Fraktionschef Borger attackiert SPD-Vertreter im Klinik-Streit

Die politische Debatte um die Zukunft des SHG-Klinikums in Merzig hält unvermindert an. Scharfe Kritik an jüngsten Äußerungen von SPD-Vertretern im Landkreis in der Debatte ums SHG-Klinikum Merzig kommt aktuell von der Stadtratsfraktion der Grünen in Merzig: „Schämt euch!“, wettert Fraktionschef Klaus Borger an die Adresse der SPD-Kreisvorsitzenden Martina Holzner und von Torsten Rehlinger, Fraktionssprecher im Kreistag. Diese hatten in einer gemeinsamen Erklärung neben dem Klinikträger SHG auch Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich (CDU) wegen des gescheiterten Rettungsversuchs für die von der Schließung bedrohte Geburtshilfe-Abteilung kritisiert. Das bringt den grünen-Fraktionschef gewaltig in Wallung: Er spricht in einer Erklärung von einer „Polit-Show“, die in den vergangenen Tagen inszeniert worden sei.