„Auf dem Rücken von Frauen und Familien ausgetragen“ Schließung der Merziger Geburtshilfe – Landfrauen wenden sich an Bundesgesundheitsminister Lauterbach

Merzig · Die Kritik an der Schließung der Geburtshilfe in der Merziger SHG-Klinik reißt nicht ab. Dagmar Ensch-Engel von den Linken sagt, den Schritt werde man „bitter bereuen“. Der Landesverband der Landfrauen wendet sich sogar direkt an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

26.11.2023 , 21:03 Uhr

Die Merziger SHG-Klinik aus der Vogelperspektive Foto: Ruppenthal

Die Kritik am Krankenhausträger SHG hält nach den Beschlüssen des Kreistags, die unter anderem die Schließung der Geburtshilfeabteilung zur Folge haben, unvermindert an.