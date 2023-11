Überraschende Entwicklung Wende in Debatte um Klinik in Merzig: Es gibt Hoffnung für die stationäre Psychiatrie

Während die Verantwortlichen bei der SHG in Sachen Geburtshilfe/Gynäkologie kaum Chancen auf den Erhalt der Abteilung sehen, gibt es bei der ebenfalls von der Schließung bedrohten stationären Psychiatrie einen Hoffnungsschimmer: Wie der Generalhandlungsbevollmächtigte Jens Lieser gegenüber der SZ erklärte, könne man sich mittlerweile vorstellen, eine stationäre Versorgung in reduziertem Umfang vorerst in Merzig zu erhalten. „Der Kreis ist entschlossen, ein stationäres psychiatrisches Angebot in Merzig zu erhalten“, betonte Lieser. Dem sei man auf Seiten der Gutachter und des Trägers entgegengekommen und habe nach eingehender Prüfung einen angepassten Vorschlag des Sanierungskonzeptes unterbreitet.