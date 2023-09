Fußball Sierens Dreierpack beendet die Sieglos-Serie

Das nennt man einen Befreiungsschlag: Nach fünf sieglosen Spielen in der Fußball-Verbandsliga Süd-West fertigte die SG Perl-Besch am Sonntag den FC Kleinblittersdorf vor 125 Zuschauern mit 5:0 (2:0) ab. Die Mannschaft erfüllte so die Vorgabe ihres Trainers Timo Mertinitz, der einen Sieg gefordert hatte. „Wir müssen punkten, die Zeit der Ausreden ist vorbei!“, hatte der Übungsleiter nach nur fünf Punkten aus sechs Spielen unmissverständlich gefordert.