Fußball Erster Matchball für die SG Obermosel

„Ich bin Fußball-Trainer und Realist. Aber man darf ja mal träumen“, sagt Michael Nilles, Trainer der SG Obermosel. Seine Mannschaft führt mit sieben Punkten Vorsprung die Tabelle in der Fußball-Bezirksliga Merzig-Wadern an und hat zudem ein Spiel weniger als der Tabellenzweite SV Britten-Hausbach. Der Spitzenreiter kann an diesem Sonntag als erster Meister des Landkreises durchs Ziel gehen. Dafür müsste ein Sieg gegen den Tabellen-13. TuS Michelbach her. Anstoß ist um 15 Uhr. Außerdem müsste der Verfolger SV Britten-Hausbach eine Stunde später beim auf Rang 14 liegenden SV Limbach-Dorf verlieren.