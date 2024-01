Marcel Noll vom 1. FC Saarbrücken II jubelt nach dem Abpfiff über den Turniersieg in Losheim. Durch den Erfolg übernahm seine Mannschaft die Führung in der Masters-Wertung. Noll hatte den FCS II 15 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 in die Verlängerung gerettet.

Foto: Oliver Altmaier