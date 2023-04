Fußball Die SG Mettlach-Merzig kassiert zu einfache Gegentore

Schon in der vierten Minute gerieten die Gäste in Rückstand. Nach einem Steilpass von Paolo Valentini überwand Luca Bauer SG-Torwart Yannick Schuler zum 1:0 für den SV Bliesmengen-Bolchen. Die SG Mettlach-Merzig musste auf Top-Torjäger Jacob Collmann (19 Saisontreffer) und Tim Roob (acht Saisontore) verzichten. Beide sind in Urlaub. Trotzdem gelang den Blau-Weißen nach einer Viertelstunde der Ausgleich. Der mit aufgerückte Innenverteidiger Patrick Abrusnikow köpfte die Kugel nach einem Eckball von Fabian Theobald zum 1:1 ins Tor. Doch in der 29. Minute gingen die Gastgeber durch einen Treffer, der für die SG Mettlach-Merzig unter die Kategorie „Pleiten, Pech und Pannen“ einzuordnen ist, erneut in Führung: Abrusnikow wollte nach einem langen Ball an der Strafraum-Grenze per Kopf klären. Die Kugel prallte ans Bein von Heinz und fiel von dort Bliesmengen-Bolchens Oliver Schramm vor die Füße, der freistehend zum 2:1-Pausenstand einschießen konnte.